الصين تقوم بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية

أخبار الآن| بكين - الصين - (وكالات)

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، أن الصين ستقوم بزيادة التعريفات الجمركية على أكثر من 128 سلعة من الواردات الأمريكية.

وقالت الوزارة فى بيان إن هذه الرسوم الإضافية ستتراوح بين 15 و25 % وإنه سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الاثنين.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي ردًا على قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية تقدر بـ 60 مليار دولار على أكثر من مئة سلعة صينية، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى حماية المصالح الصينية.

وأكد البيان أن سياسة الإعفاء الضريبى الصينية لن تتغير، موضحًا أن هذا القرار يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

واوضح بيان وزارة المالية الصينية إن الرسوم الجمركية فرضت بنسبة 15 في المئة على 120 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، مثل الفواكه والمنتجات ذات الصلة، ورسوما بنسبة 25 في المئة على ثماني منتجات أخرى تشمل خصوصا لحم الخنزير ومشتقاته.

وإضافة إلى الرسوم على الصلب والألومنيوم فقد أعلن ترامب في 22 مارس عزمه على فرض رسوم جمركية على منتجات أخرى تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى 60 مليار دولار سنويا، وذلك بهدف وضع حد لما يقول إنها منافسة غير مشروعة من جانب بكين وسرقة صينية للملكية الفكرية.

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