أوبر تغلق خدمة التوصيل حسب الطلب UberRush

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (صحف)



أعلنت شركة النقل التشاركي أوبر عن إغلاق خدمة UberRush في نهاية شهر يونيو المقبل وذلك بعد أربعة أعوام من إطلاقها.

وكانت الخدمة تقوم على فكرة أن يوظف المستخدم شخص ما ليأخذ طرد ويوصله لأي مكان يريده, لكن الخدمة لم تحقق النجاح المطلوب إذ لم يعد بإمكان المطاعم استخدام الخدمة لأن أوبر أطلقت خدمة أخرى متخصصة بنقل الطعام تدعى UberEats

وكانت قد انطلقت الخدمة أولاً في مانهاتن. وبعد عام من إطلاقها توسعت أكثر داخل الولايات المتحدة لتشمل شيكاغو وسان فرانسيسكو.

ولم تكتف أوبر بالتوسع الجغرافي بل أيضاً فتحت الواجهة البرمجية للخدمة لتسمح للشركات في استخدامها كأحد خيارات التوصيل لنقل المشتريات للمستخدمين عبر أشخاص آخرين لا يعملون لديها.

لكن خلاصة الأمر لم تحقق الخدمة النجاح المطلوب حيث أنها لم تتوسع لمدن إضافية وفي ابريل الماضي لم يعد بإمكان المطاعم استخدام الخدمة لأن أوبر أطلقت خدمة أخرى متخصصة بنقل الطعام تدعى UberEats

بالطبع تعلمت أوبر العديد من الدروس من فشل الخدمة المذكورة وطبقتها في خدمتها الجديدة UberEats التي تركز على توصيل الطعام عند الطلب عبر الإنترنت.

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