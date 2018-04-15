إنخفاض واردات سيول من الخام الإيراني 39.3% في اذار

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية (رويترز)

تراجعت وارداتُ كوريا الجنوبية من النفطِ الإيراني بمقدارِ تسعةٍ وثلاثين وثلاثة اعشار في المئة 39.3 بالمئة في مارس آذار مقارنة بها قبلَ عامٍ بسببِ تباطؤِ الطلبِ على الخامِ الإيراني وفقَ ما اظهرتهُ بياناتُ الجمارك .



وفي مارس آذار، استوردَ خامسُ أكبرِ مستوردٍ للنفطِ في العالم مليون وثلاثمئة وسبعينَ الفِ طنٍ من الخام الإيراني بما يعادل 324 ألفا و612 برميلا يوميا مقارنة مع مليونين ومئتين وستين الفِ طنٍ قبلَ عام حين سجل حجم الواردات مستوى قياسيا مرتفعا بحسب الأرقام.



كوريا الجنوبية عميل رئيسي للخام الإيراني في آسيا ولاسيما المكثفات غير أن البيانات لا تقدم تفاصيل عن أنواع الواردات.



وقلصت سول مشترياتها من الخام الإيراني في الأشهر الأخيرة مقارنة بمستوياتها العام الماضي رغم جهود إيران للحفاظ على العملاء في آسيا من خلال خفض سعر البيع الرسمي.



وقالت ثلاثة مصادر إن هذا يأتي مع خفض شركة النفط الوطنية الإيرانية الامدادات لكوريا الجنوبية بواقع ثلاثة ملايين برميل شهريا من الشهر الحالي بسبب تقلص الإنتاج وبدء تشغيل وحدة فصل جديدة.



ويسعى مستوردو المكثفات في كوريا الجنوبية لتنويع مصادر الإمدادات تحسبا لفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.



وفي الربع الأول من 2018 نزلت واردات كوريا الجنوبية من إيران 39.4 بالمئة إلى 3.45 مليون طن بما يوازي 280 ألفا و736 برميلا يوما مقابل 5.69 مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام.



وسجلت الواردات القادمة من قطر في الربع الأول من العام 2.19 مليون طن أو 178 ألفا و652 برميلا يوميا بزيادة 2.4 بالمئة من 2.14 مليون طن قبل عام.



وإجمالا بلغت واردات كوريا الجنوبية 10.91 مليون طن أو 2.58 مليون برميل يوميا بانخفاض 14 بالمئة من 12.68 مليون طن قبل عام.



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