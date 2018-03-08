ماهي كلفة تعدين البيتكوين حسب الدول؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

برزت العملة الرقمية بيتكوين كظاهرة عالمية، انتقلت من مجرد اسم لاقى رواجا كبيرا على الشبكة العنكبوتية الى ان اصبح اسما مالوفا تمت تغطيته بصفة مكثفة من قبل وسائل الإعلام.

قيمة هذه العملة الافتراضية ارتفعت لتصل الى مستوى قياسي في عام 2017 قبل ان تشهد انخفاضا حادا في يناير 2018 استمر الى الآن، ورغم ذلك ما زالت العملة المعدلة تتصدر عناوين الأخبار.

بين هذا الارتفاع والانخافض.. يعتري اغلب الناس الفضول حول عملية تعدين هذه العملة؟ كيف تعمل وإلى اي مدى يمكن الاستفادة من تعدينها؟

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تعد عملية تعدين البيتكوين باهظة الثمن باعتبار أن عدداً أكبر من الناس يقومون بإنشاء اجهزة التعدين الالكترونية ، ويتم انتاج المزيد من العملات المعدنية ، ما يجعل الأمر اكثر صعوبة واعلى سعراً.

في السابق ، أجرت الشركة الأم لشركة Crescent Electric Supply دراسة حول تكلفة تعدين البيتكوين في كل ولاية في الولايات المتحدة، باستخدام بيانات من ثلاثة مناجم للتعدين ومتوسط ​​تكلفة الكهرباء في كل ولاية ، وتوصلت إلى بعض النتائج المثيرة للاهتمام اهمها ان تكاليف التعدين تختلف بشكل كبير وفقا للبلاد الذي يتم التعدين فيها.

ولنفس الغرض،، قامت شركة فيكستشرز elitefixtures.com بتحليل تكلفة تعدين البيتكوين بالنسبة لأسعار الكهرباء في 115 دولة مختلفة، وذلك باستخدام البيانات المقدمة من الحكومات وشركات الطاقة والوكالة الدولية للطاقة. لتقارنها فيما بعد مع استهلاك الكهرباء اللازم لتعدين العملات الرقمية على أساس متوسط من ثلاث منصات شعبية.

وكشف تقرير صادر عن إليت فيكستشرز أن تكلفة تعدين قطعة واحدة من عملة بيتكوين الافتراضية في كوريا الجنوبية، تعد الأعلى في العالم إذا تتجاوز 26 ألف دولار، أي مرتين ونصف المرة سعر العملة الرقمية في الوقت الحالي، وفقًا لبيانات الشركة.

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وبذلك تعتبر سول من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم، بينما في سوق متواضع مثل فنزويلا، فإن تكلفة تعدين بيتكوين واحدة هي الأقل على الإطلاق حيث تبلغ 531 دولار وتعادل تقريبًا 5% من قيمة العملة الافتراضية حاليًا. وذلك لان الحكومة تقوم بدعم أسعار الكهرباء بشكل كبير مما يؤدي إلى أسعار منخفضة بشكل لا يصدق.

وجاءت الولايات المتحدة كأرخص دولة في المرتبة 41 من حيث التعدين بسعر 4،758 دولار. بينما كانت روسيا ، وهي مركز رئيسي للتعدين ، أقل بقليل من الولايات المتحدة حيث بلغت 4،775 دولارًا. وجاءت الصين في المرتبة ال 17 كأقل دولة بسعر 3،172 دولار.

وخلص التقرير إلى أن المكان الذي تعيش فيه في العالم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تكاليف استخراج هذه العملة، ولتحقيق الربح والمتعة، ينبغي التحقق من شركة المرافق المحلية لمعرفة المبلغ الذي تدفعه مقابل الكهرباء.

لأن عملية تعدين بيتكوين تستهلك إمدادات كبيرة من الكهرباء، حيث يستخدم عمال التعدين المطورون منصات كمبيوتر ذات قدرات عالية لمعالجة المعاملات، وهو ما يكافؤون عليه بالحصول على العملة الرقمية فضلًا عن رسوم من قبل المتعاملين. وهو ما يجعل مواصفات الكمبيوتر الفائق المستخدم ترتفع بالتعدين فلا يمكن تحقيق أداء جيد دون الاستثمار بأحدث بطاقات الرسوميات بما يزيد عن ألف دولار لوحدة مثل طراز Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.



