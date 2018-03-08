شراكة سعودية بريطانية طويلة الأجل لدعم أفقر شعوب العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عبدالله العصار)

دعما لتعزيز سبل العيش والنهوض باقتصاد افقر بلدان العالم، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا عن شراكة جديدة طويلة الاجل تهدف إلى مساعدة شعوب هذه البلدان الفقيرة.

شراكة جديدة هي الأولى من نوعها أعلنت عنها المملكة العربية السعودية وبريطانيا الاربعاء خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة.

وتهدف الشراكة طويلة الأجل بين وزارة التنمية الدولية البريطانية والصندوق السعودي للتنمية إلى مساعدة بعضٍ من أفقر شعوب العالم في الدول المبتلاة بالجفاف والصراع من خلال تعزيز سبل العيش والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتأسيس بنية تحتية لهذه البلدان.

وبموجب هذه الشراكة سيعمل خبراء تنمية بريطانيون يداً بيد مع نظراء سعوديين في مختلف الأماكن، ومنها منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وهما منطقتان شرعتا فعلا في العمل على انتشال الناس من الفقر.

إلى ذلك، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردنت إن للصندوق السعودي للتنمية سجلّه الطويل في الاستثمار في مشاريع التنمية الناجحة في أنحاء العالم.

وان هذه الشراكة سوف تساعد في توفير فرص العمل وتعزيز سبل المعيشة لأشد الناس فقراً كي يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم.

وهو ما سيساعد بدوره في تعزيز الأزدهار العالمي.

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان عقد الأربعاء جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جرى فيها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، حيث تم بحث الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي

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