تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار بقيمة 16 مليار دولار

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الاثنين، عن تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل القاهرة الأحد في زيارة تستمر 3 أيام.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها وقعت مع والجانب السعودي اتفاقات عدة "تهدف لتعزيز التعاون المشترك في إقامة المشروعات الاستثمارية ودفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين".

وقال البيان، إنه تم تأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بإجمالي قيمة 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في مشاريع مصرية (دون تحديد) . وأضاف: يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية ، دون تفاصيل اضافية.



كانت القاهرة والرياض، وقعتا اتفاقية بإنشاء صندوق مشترك للاستثمار بقيمة 16 مليار دولار، في أبريل/ نيسان 2016 ،بحضور السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارة الأخير للقاهرة آنذاك.

وفي وقت سابق اليوم، تفقد السيسي وبن سلمان عددا من المشروعات الكبرى شمال شرقي مصر، أبرزها أنفاق قناة السويس (شمال شرق) ومدينة الإسماعيلية الجديدة بالشاطيء الشرقي لقناة السويس، ومنتجع الفرسان، غربي القناة.

وأمس الأحد، وصل ولي العهد السعودي إلى القاهرة، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، لبحث سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها.

اقرأ أيضا: مشروع "نيوم" موضوع الاتفاقيات السعودية المصرية

اقرأ أيضا: ولي العهد السعودي يصل القاهرة في أول جولة خارجية له