الإمارات تُعلن اكتمال الأعمال الإنشائية لمحطتها النووية

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ( وام)

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليُ عهد أبوظبي ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جي إن احتفاليةٍ أقيمت بمناسبةِ اكتمالِ الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وجاء هذا الاحتفال ضمن زيارة رئيس كوريا الجنوبية للإمارات لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وجرى الاحتفال بهذه المناسبة في موقع العمليات الإنشائية للمحطة النووية الأولى بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي إيذانا بهذا الإنجاز التاريخي الذي يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا التي تملك محطة سلمية تجارية للطاقة النووية ولتصبح أول عضو جديد ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985.

وتم خلال الاحتفال عرض فيلم يوثق مراحل انشاء المحطة النووية الاولى حتى اكتمال الأعمال الإنشائية.. بعدها التقطت صورة تذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الكوري أمام مجسم تشبيهي يمثل المحطة.

ثم التقى سموه والرئيس الكوري مسؤولي ومهندسي المشروع حيث تبادلا معهم الأحاديث الودية ثم التقطت صورة جماعية لهم.

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