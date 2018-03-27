الإمارات استكملت إنشاء محطتها النووية الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أعلنت دولة الإمارات، يوم الإثنين، اكتمال الأعمال الإنشائية لمحطتها النووية الأولى في مشروع محطاتِ براكة الأربعة للطاقة النووية السلمية ، الذي بدأ تطويره منذ عام 2012.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى 92 في المائة، والمحطة الثالثة إلى 81 في المائة، والرابعة إلى 66 في المائة، فيما تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع حاليا نحو 86 في المائة.

وتعتبر الإمارات، أول دولة خليجية تبدأ في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.

وجرى الإعلان عن الحدث، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، و"مون جي إن" رئيس كوريا الجنوبية، الذي يزور البلاد.

وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عبر صفحتها على "تويتر": مع اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، ستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية الإماراتية للرقابة النووية (حكومية).

وتضع هذه المحطة، الإمارات في الصدارة كأول دولة عربية تملك محطة سلمية تجارية للطاقة النووية، ولتصبح أول عضو جديد ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985.

ومشروع براكة، هو أكبر موقع إنشائي لمحطات طاقة نووية في العالم، يجري خلاله بناء 4 محطات متطابقة في آن واحد.

وستوفر محطات مشروع براكة - فور اكتمالها- طاقة آمنة وصديقة للبيئة لشبكة الكهرباء في الإمارات، اعتمادا على الموافقات الرقابية والتنظيمية.

وتستهدف الإمارات تحقيق ربع احتياجاتها من الطاقة عبر الطاقة النووية السلمية بحلول 2021، و50 بالمائة بحلول 2050.

اقرأ أيضا:

قرقاش: مصيرنا في المعركة ضد الحوثي مرتبط بالرياض