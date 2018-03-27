"أدنوك" ترسي عقدين على "سامسونغ الهندسية" بنحو 3.5 مليار $

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

بالتزامن مع زيارة فخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لدولة الإمارات، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن توقيع "أدنوك للتكرير" المملوكة بالكامل لها عقدين مع شركة "سامسونغ الهندسية المحدودة" بقيمة إجمالية تتجاوز 12.8 مليار درهم "3.5 مليار دولار".

وشهد التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها ومعالي بايك أون - كيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا.

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ووقع الاتفاقيتين عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك وشوي سونج آن الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ الهندسية المحدودة".

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر " تمتلك دولة الإمارات علاقات صداقة وشراكة وطيدة مع جمهورية كوريا في مختلف المجالات بما يتماشى مع نهج القيادة الحكيمة بتوثيق التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق المصالح المشتركة.. وتمتد علاقات التعاون مع كوريا في قطاع الطاقة لسنوات طويلة من خلال الشراكات الراسخة التي رسختها "أدنوك" مع الشركات الكورية في مناطق امتياز النفط والغاز في إمارة أبوظبي وكذلك من خلال مشاركتهم كمقاولين في المشاريع الرئيسية أو كعملاء لإنتاج أدنوك من النفط الخام والمشتقات".

وأضاف معاليه " سيسهم توقيع هذه الاتفاقيات مع شركة سامسونغ في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا الكوريين وفيما تواصل أدنوك مساعيها لتحقيق أهداف استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي تتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والمجدية في كافة مجالات قطاع النفط والغاز وخاصة في الغاز والتكرير والبتروكيماويات والتي يمكن اغتنامها لتطوير وتعزيز العلاقات الراسخة بين "أدنوك" ونظرائها من الشركات الكورية".

من جانبه قال معالي بايك أون - كيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا " إننا نهنئ شركتي "سامسونغ الهندسية" و"أدنوك للتكرير" على توقيع هذه الاتفاقيات التي نتطلع إلى مساهمتها في تعزيز التعاون بين الطرفين في قطاع الطاقة وتحديد فرص العمل المشترك في مشاريع جديدة".

وتهدف الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 11.5 مليار درهم "3.1 مليار دولار أمريكي" إلى تطوير مرونة تكرير مختلف أنواع النفط الخام في الرويس.. ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع نهاية عام 2022.

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وسيتيح المشروع لمجمع مصفاة الرويس غرب تكرير ما يصل إلى 420 ألف برميل يوميا من خام زاكوم العلوي أو أنواع الخام الأخرى وتتيح هذه الخطوة توفير المزيد من خام مربان عالي القيمة للتصدير الى الأسواق العالمية.

وتشمل الاتفاقية الثانية ترسية عقد بقيمة 1.73 مليار درهم "473 مليون دولار" لمشروع استرجاع الطاقة والمياه في مصفاة الرويس.. ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع نهاية عام 2023 وينتج المشروع 230 ميجاواط إضافية من الكهرباء المخصصة للبيع و62400 متر مكعب من المياه يوميا عبر التقاط الحرارة التي كان يتم إطلاقها في الغلاف الجوي من خلال تحديث أربعة توربينات غازية عملاقة مزودة بتقنية الدورة المغلقة والاستفادة منها في توليد الكهرباء.

وسيساهم هذا المشروع بشكل كبير في الحد من التأثير البيئي لعمليات التكرير وتوليد الكهرباء في أدنوك إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة.

ويمثل المشروعان تطورا مهما ضمن جهود أدنوك لتعزيز القيمة في مجال الغاز والتكرير البتروكيماويات.

وقامت "أدنوك للتكرير" تماشيا مع المعايير المعتمدة لترسية عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات بمراجعة مكون تعزيز القيمة المحلية المضافة في جميع العروض المقدمة من الشركات للحصول على هذين العقدين وتم إعطاء الأولوية لمعيار القيمة المحلية المضافة في عملية تقييم واختيار العطاءات والعقود.

وتهدف استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى إيجاد شراكات وفرص جديدة مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتبادل المعرفة وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في القطاع الخاص وتؤكد استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة التزام الشركة بدعم الشركات المحلية ودورها في دفع جهود التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتقوم أدنوك باستثمارات ضخمة تشمل تنفيذ مشاريع جديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات تهدف لزيادة طاقة تكرير النفط الخام ومضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول 2025.

وتشمل المشاريع التي تخطط أدنوك لتنفيذها كسارة جديدة لمزيج النافتا الخام علاوة على استثمارات لرفع قدراتها في مجال تكرير النفط.

وتهدف أدنوك من التوسعات والمشاريع التي تخطط لتنفيذها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات إلى بناء أحد أكبر المجمعات المتكاملة في موقع واحد لعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم في مدينة الرويس الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي.

وستعقد "أدنوك" ملتقى كبير للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات يومي 13 و14 مايو 2018 في أبوظبي سيتم خلاله كشف النقاب عن المزيد من التفاصيل المتعلقة باستراتيجية الشركة في مجال التكرير والبتروكيماويات ومن ضمنها المخطط الرئيسي لتطوير مجمع الرويس الصناعي الجديد.

وشهد التعاون بين دولة الإمارات وكوريا نشاطا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية ففي مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج حصلت شركة "كوريا جي إس" في مايو 2015 على نسبة 3 في المائة في الامتياز الذي تديره "أدنوك البرية" فيما تملك مؤسسة كوريا الوطنية للنفط "كنوك" وشركة "جي إس إنرجي" نسبة 40 في المائة في منطقة امتياز "الظفرة للبترول" والتي من المتوقع أن تبدأ بإنتاج النفط الخام في عام 2019.

وتعد الشركات الكورية من أهم مستوردي النفط الخام والمنتجات المكررة من أدنوك بما في ذلك غاز البترول المسال والزيوت الأساسية والنافتا وزيت الوقود.

يذكر أن إجمالي واردات كوريا من النفط الخام يبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميا مما يجعلها ضمن أكبر خمس دول مستوردة للنفط في العالم.

الصورة من وكالة وام

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