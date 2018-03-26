"سايك موتور" الصينية تتمدد نحو الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مصر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



تخطط أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين "سايك موتور كورب" لإنشاء مصنع في مصر لإمداد الأسواق في الشرق الأوسط و أفريقيا. حسب تصريح وزير التجارة المصري نقلته وكالة أنباء الصين "شينخوا".

و يشجع القانون الإستثمار المصري الجديد على التصنيع الكامل للسيارات و ليس التجميع فقط مما فتح فرصا بتمدد السوق المصرية و الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط التي تربطها إتفاقات تجارة حرة مع مصر.

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وستكون شركة "سايك" المملوكة للدولة " الصينية"، أحدث شركات صناعة السيارات الصينية التي تخطط لإقامة مصنع في شمال أفريقيا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن "سايك موتور" التي تمتلك مشروعات مشتركة لإنتاج السيارات مع جنرال موتورز الأمريكية وفولكس فاغن الألمانية هي أول شركة صينية تكسر حاجز بيع 5 ملايين سيارة سنويا.

ولم تقدم شينخوا تفاصيل عن مستوى استثمار سايك المقترح أو موعد بداية إنتاج المصنع.

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