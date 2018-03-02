ارتفاع سعر الذهب بعد "قرار ترامب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، مع تراجع الدولار بفعل مخاوف بشأن حرب تجارية وشيكة بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1316.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه إلى ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بعدما تراجع 0.9 في المئة إلى الآن.

وهبطت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير عند 1302.61 دولار للأوقية في الجلسة السابقة تحت ضغط من توقعات بالمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما هو متوقع هذا العام.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة بنحو واحد بالمئة إلى1317.7 دولار للأوقية، الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.41 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين عند 16.16 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.40 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ الرابع من يناير عند 950.50 دولار للأوقية، الخميس.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 991 دولارا للأوقية بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 25 يناير 2017، والذي بلغ 5.1 بالمئة.

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