ما هو الحل الأمثل لتوفير مشقة التنقلات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

العالم يفسحُ الطريقَ للمرءِ الذي يُعرفُ إلى أين هو ذاهب، هكذا وصفَ الفلاسفة الإنسان الذي يرفضُ الاستسلامَ للفشل، ويصرُ على النجاح، اليوم نرى شباباً عاطلاً ينتظرُ الوظيفة..ونساءً يائسات يشكينَ الفراغ .. ووسطَ هؤلاء تظهرُ ثُلة من الشباب اقتحموا بيئةَ الجمود ليطلقوا مشاريعَ خاصة بهم وسطَ توفرِ الفرصِ الجيدة لبيئةٍ حرة مرنة..بالرغمِ من التحديات التي تقفُ أمامهم بدءا من الحصولِ على فكرةِ مشروعٍ صغير ومربح مرورا إلى التخطيطِ و التنفيذ ، وصولا إلى تحقيقِ النتائج المنشودة.

خطوةٌ جريئة...ستسلطُ الضوء على مشاريع شبابية ابصرت النورَ ولاقت رواجا لدى المستهلكين واصبحت في خضــِم الأرقامِ المنافسة في سوقِ المشاريع.