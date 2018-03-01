معدل البطالة في منطقة اليورو ثابت على أدنى مستوى له منذ 2008

أخبار الآن | بروكسل - (ا ف ب)

بقي مُعدل البِطالة في منطقةِ اليورو خلال شهر كانون الثاني/يناير، ثمانية ً وستة َ أعشار ٍ في المئة، وهو نفسُ المعدل المسجل في كانون الاول/ديسمبر، ليكون بذلك في أدنى مستوياته منذُ كانون الاول/ديسمبر عام 2008، بحسب ما اعلنَ مكتب الاحصاء الاوروبي.

ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو التراجع منذ ان تدنى في ايلول/سبتمبر 2016 عن العتبة الرمزية البالغة 10,0%.

وهذا الرقم جاء متطابقا مع توقعات الخبراء الذين سالتهم شركة الخدمات المالية فاكتسيت عن آرائهم.

وفي اوج ازمة الدين، بلغ معدل البطالة رقما قياسيا هو 12,1% في نيسان/ابريل وايار/مايو وحزيران/يونيو 2013 في منطقة اليورو.

ومنذ ذلك الحين تحسن الوضع الاقتصادي ببطء لكن البطالة بقيت مرتفعة اكثر من المعدلات الوسطية التي كانت تسجل قبل الازمة المالية في 2007-2008 حين كانت تبلغ 7,5%.

ورغم التراجع المستمر، فان التفاوت لا يزال كبيرا بين الدول الـ19 الاعضاء في منطقة اليورو.

وسجل ادنى معدل بطالة في كانون الثاني/يناير مرة اخرى في المانيا (3,6%) ومالطا (3,5%). كما كان اعلى معدل مجددا في اليونان (20,9% في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وهو اخر رقم متوفر) وفي اسبانيا (16,3%).

في فرنسا، بلغ معدل البطالة 9,0% في كانون الثاني/يناير اي نفس المستوى المسجل في كانون الاول/ديسمبر.

ومعدل البطالة اعلى بكثير لدى شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما في مجمل منطقة اليورو ويبلغ 17,7%. وهنا ايضا التفاوت كبير جدا، ففي المانيا بلغ 6,6% فيما كان اعلى بكثير في دول جنوب اوروبا مثل اليونان (43,7% في تشرين الثاني/نوفمبر) واسبانيا (36,0%) وايطاليا (31,5%).

في مجمل دول الاتحاد الاوروبي بلغ معدل البطالة 7,3% في كانون الثاني/يناير اي نفس الرقم المسجل في كانون الاول/ديسمبر، وكانت ادنى نسبة في الجمهورية التشيكية (2,4%).

اقرأ أيضا:

أكثر من 200 طبيب في كيبيك يعترضون على زيادة الأجور