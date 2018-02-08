عقد استثماري لإنشاء مصفاة في كركوك بطاقة 70 ألف برميل يوميا

أخبار الآن | بغداد - العراق (أ ف ب)

وقعت وزارة النفط العراقية عقداً استثمارياً مع شركة محلية لإنشاء مصفاة في مدينة كركوك الغنية بالنفط بطاقة 70 ألف برميل يوميا حسب ما أفاد بيان رسمي.



وأكد وزير النفط جبار اللعيبي أن انشاء المصفاة يمثل الخطوة الأولى للاستثمار في قطاع التصفية للوصول إلى طاقة انتاجية من المشتقات النفطية تغطي الحاجة المحلية في المحافظة والمحافظات المجاورة.



ووقعت الوزارة العقد مع شركة رانية الدولية التي يرأسها جلال حاج أحمد وهو عراقي كردي.



وأضاف الوزير أن "هذا المشروع يأتي ضمن خطط وبرامج الوزارة لتغطية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية في البلاد والعمل على تصدير الفائض من خلال مشاريع المصافي الاستثمارية".



ولايزال العراق يستورد المنتجات النفطية وخصوصا مادتي البنزين والديزل، وازداد الطلب المحلي خصوصا بعد خروج مصفى بيجي أكبر مصافي البلاد من الخدمة إثر تدميره بشكل كامل خلال المعارك ضد تنظيم داعش الذي احتل ثلث أراضي البلاد منتصف عام 2014.



وأشار اللعيبي إلى أن "توقيع العقد يأتي بالتزامن مع جهود الوزارة للارتقاء بالصناعة النفطية في محافظة كركوك وتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية وإعادة التاهيل للحقول والمنشآت النفطية والبنى التحتية ومد شبكات الانابيب النفطية".



وقال مسؤول عراقي إن المصفى الجديد سيعمل على انتاج مادة البنزين فقط.



بدوره، قال مدير شركة رانية جلال حاج احمد أن "الشركة ستعمل على انشاء المصفى وفق المواصفات العالمية وستلتزم بمواعيد اللتشغيل".



استعادت القوات العراقية جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الشمالية التي سيطر عليها الأكراد في العام 2014، بسبب الفوضى التي خلفها هجوم تنظيم داعش.

إقرأ أيضا: