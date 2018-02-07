142 مليون مواطن عربي يعيشون بأقل من 3.2 دولار يومياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أرقام مقلقة عن الأوضاع الاقتصادية بالعالم العربي، كشف عنها آخر الاحصائيات التي عرضت في مؤتمر "النمو الشامل" الي انعقد نهاية الشهر الماضي في مراكش ، فبالرغم من ثرواته الطبيعية والبشرية الهائلة، فإن 40 في المائة من سكانه يعيشون تحت عتبة الفقر، وحوالي 142 مليون مواطن عربي يعيشون بأقل من ثلاثة دولارات يوميا و25 في المائة من شبابه عاطلون عن العمل، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات البطالة قد تصل إلى 14 في المائة بحلول سنة 2030، إذا استمرت معدلات النمو وخلق فرص العمل بوتيرتيهما الحاليتين.

وتضيف أرقام المؤتمر الذي عقد بشراكة مع صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تحت شعار: "الازدهار للجميع.. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، بأن نسبة تشغيل النساء لا تتعدى امرأة واحدة بين كل أربع، ناهيك عن أن 330 مليون مواطن عربي، أي 70 في المائة من سكانه، لا يملكون حسابات بنكية، فضلا عن صعوبة الحصول على التمويل، التي تشكل أكبر عائق أمام تنمية القطاع الخاص في المنطقة، إذ تعد نسبة القروض لتمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة هي الأقل على الإطلاق على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد نشر تقريرا قبيل عقد المؤتمر حول الواقع الإقتصادي في المنطقة العربية أفاد أن "نقص فرص العمل وعدم توفر خدمات عامة عالية الجودة وبتكلفة معقولة، يؤدي إلى تغذية مشاعر الإحباط الشديد، ما يؤكد أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة النمو والوظائف في المنطقة، نظرا لأن أكثر من 60 في المئة من السكان دون سن الثلاثين، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى إنضمام حوالى 5,5 مليون شاب سنويا إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة"، التقرير أشار أيضا إلى أن معدلات القوة العاملة في بلدان المنطقة العربية تعد من الأضعف عالميا، فنسبة البالغين الحاصلين على عمل لا تتعدى واحدا من إثنين، لا سيما في ظل ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة.



معظم الإجابات قالت ان البطالة مشكلة حقيقية يعاني منها الشباب العربي ، وهذه كانت أبرز التعليقات :

مالك من الجزائر يقول بأنه خريج كلية العلوم الإقتصادية ،ولديه شهادة ماجستير لكنه لم يستفد من شهادته ، وعرض قصة صديقه الذي اضطر إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتوفي في البحر

¤WA1 4888 Caballo Malik

متحصل على شهادة ماستر في تسير المؤسسات، للأسف الشديد ترى كل الأعوام التي قضيتها في الدراسة و الكد و الاجتهاد تذهب هباء منثورة، في صديق لم يتحمل الوضع وقرر الهجرة الغير شرعية إلى إسبانيا و المصيبة انه توفي جراء انقلاب القارب 😢 اخوكم مالك من الجزائر

Rusal Kazam Salah¤WA2 4900

روسال كاظم من العراق ، علقت أيضاً بأنها تعاني حاليا من البطالة وقد تخرجت من كلية الزراعة منذ عامين

انا حاليا في حالة بطالة متخرجة من الجامعة صار سنتين ماكو وظيفة ولاتعين خريجة كلية زراعة

Amr Elsweedy¤WA3 4876

وأيضاً عمر السويدي من مصر يقول بأنه يملك مؤهل عالي لكنه لم يستطع الحصول على وظيفة وعمره الآن 36 عام فلجأ إلى تعلم حرفة يكسب فيها رزقه

انا طبعاااا بعاني مع إني صاحب مهنة حرة ومعاياه مؤهل عالي

ومتوظفتش وسني عدى 36

بس معاياه صنعتي وعطلان بردووه



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