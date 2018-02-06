بتكوين تواصل خسائرها وتهبط أكثر من 15 بالمئة

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (رويترز)

واصلت بتكوين، العملة المشفرة الأشهر في العالم، خسائرها يوم الاثنين وهوت بأكثر من 15 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في حوالي ثلاثة أشهر وسط مخاوف من حملة تشنها الجهات التنظيمية في أنحاء العالم على تداول العملات الرقمية.

وعند أدنى مستوى لها في الجلسة هبط سعر بتكوين على منصة بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج إلى 6853.53 دولار لتهبط إلى أقل من نصف ذروتها المسجلة في ديسمبر كانون الأول عندما اقتربت من 20 ألف دولار. وبحلول الساعة 2040 بتوقيت جرينتش سجلت 7200.00 دولار منخفضة 12.00 بالمئة.

وتراجعت بتكوين في ست من جلسات التداول الثماني السابقة.

وبعد صعودها أكثر من 1300 بالمئة العام الماضي، خسرت بتكوين نحو نصف قيمتها منذ بداية 2018 مع إعلان المزيد من الحكومات والبنوك عن عزمها تضييق الخناق عليها. وفي الأسبوع الماضي سجلت بتكوين أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 2013.

وتكبدت أسعار العملات المشفرة الأخرى تراجعات في خانة العشرات يوم الاثنين وفقا لموقع ‭‭‭‭Coinmarketcap.com‬‬‬‬ الذي يتابع القطاع.

كانت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية قالت يوم الأحد إنها ستحظر على العملاء شراء بتكوين باستخدام بطاقات الائتمان.

وبهذا ينضم البنك البريطاني إلى العملاقين الأمريكيين جيه.بي مورجان تشيس آند كو وسيتي جروب اللذين أعلنا عن حظر مماثل بسبب القلق من أن البنوك قد تتعرض للمساءلة عندما تهوي قيمة العملات الشديدة التقلب.

وقالت الهند يوم الاثنين إنها تعتزم أخذ خطوات لتجريم استخدام العملات الافتراضية في نظام المدفوعات لديها وتنظيم تداول الأصول المشفرة.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا لسمسرة العملات "العملات المشفرة لم تعد مرغوبة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) وتراجعها تفاقم بفعل سيل الأنباء السلبية الذي لا يتوقف وتكهنات بزيادة الإجراءات التنظيمية تماما كما حدث عندما ساعد سيل الأنباء الإيجابية المطرد في ارتفاعها الفلكي".

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