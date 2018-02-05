مطار دبي الأول عالميا عام 2017 في عدد المسافرين الدوليين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



حل مطار دبي في المرتبة الأولى عالميا كأكثر مطارات العالم اشغالا من حيث المسافرين الدوليين للعام 2017 للسنة الرابعة على التوالي مع استخدامه من قبل 88,2 مليون مسافر، وفقا لما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الاثنين.



وازداد استخدام المسافرين الدوليين للمطار الإماراتي بـ4,6 مليون مسافر مقارنة بالعام السابق، وفقا لوكالة الانباء، رغم المنع المؤقت لحمل الحواسيب المحمولة الذي فرض على الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة.



ويعد مطار دبي الذي يشكل مركزا رئيسيا للترانزيت واحدا من بين عدة مطارات خليجية شهدت نموا هائلا خلال الأعوام الأخيرة.



ومنذ العام 2014، فاق عدد المسافرين الدوليين عبر مطار دبي، الذي يعد مركزا لشركة طيران الإمارات، مستخدمي مطار "هيثرو" اللندني.



وفرضت الولايات المتحدة في آذار/مارس العام الماضي حظرا على استخدام الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الأكبر من الهاتف الذكي العادي على متن الرحلات القادمة من عدة دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بينها الإمارات.



لكن شركة طيران الإمارات أعلنت في تموز/يوليو أن طائراتها استثنيت من الحظر بالنسبة للرحلات القادمة من دبي بعد تطبيقها اجراءات أمنية جديدة.



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