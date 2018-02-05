"علي بابا" تقود استثمارا بقيمة 1.24 مليار دولار

أخبار الآن | بكين - الصين - (رويترز)

تبيع مجموعة دايلان واندا الصينية حصة قيمتها 1.24 مليار دولار في وحدتها المدرجة لإنتاج الأفلام إلى مستثمرين بقيادة مجموعة علي بابا القابضة، مع سعيها لجذب شركاء استراتيجيين وجمع مزيد من الأموال.

وستبيع الشركة العاملة في مجالات شتى من العقارات إلى الترفيه، الحصة البالغة 12.77 بالمئة في شركة واندا فيلم القابضة إلى عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا وشركة الاستثمارات الثقافية القابضة التي تدعمها الدولة مقابل 7.8 مليار يوان (1.24 مليار دولار).

تسلط الصفقة، التي تأتي مباشرة عقب اتفاق منفصل لجلب مستثمرين إلى وحدة العقارات التجارية، الضوء على تحول كبير لواندا صوب نموذج أصول "ممشوق" وسط حملة واسعة النطاق في الصين على المستويات المرتفعة لديون الشركات.

وقالت واندا في بيان إن صفقتها الأحدث تشمل استثمار علي بابا 4.68 مليار يوان مضيفة أنها ستحتفظ بالسيطرة على الشركة بحصة تبلغ 48.09 بالمئة.

وأضافت أن الصفقة ستتيح لوحدة الأفلام الاستفادة من قوة علي بابا في مجال البيانات الكبيرة في حين ستساعد شركة الاستثمارات الثقافية، التي تسيطر عليها بشكل غير مباشر وحدة الأصول الثقافية لمدينة بكين، في إتاحة فرص ترتبط بالسياحة.

وقالت واندا "الغرض الرئيسي لبيع حصة من أسهم واندا فيلم القابضة هو جلب مساهمين ذوي قيمة استراتيجية".

كانت واندا قالت في أواخر يناير كانون الثاني إن وحدتها للعقارات التجارية توصلت إلى اتفاق لنيل استثمار قيمته 5.4 مليار دولار من مجموعة بقيادة عملاق التكنولوجيا شركة تنسنت القابضة.

تضاف صفقة واندا فيلم إلى صفقات بنحو 16 مليار دولار أعلنتها واندا منذ العام الماضي.

تضم واندا فيلم أصول إنتاج الأفلام وتسويقها وتوزيعها بما يشمل أكثر من 500 قاعة عرض سينمائي لكنها لا تتضمن شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية ليجنداري انترتنمنت التابعة للشركة الأم وبعض الأصول الأخرى المرتبطة بقطاع الأفلام.

بلغت إيرادات تشغيل وحدة الأفلام 13.2 مليار يوان العام الماضي حسبما ذكرت واندا في بيانها.

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