أكثر من 200 طبيب في كيبيك يعترضون على زيادة الأجور

أخبار الآن | كيبك - كندا (وكالات)

اعترض نحو 200 طبيب من كيبيك على الزيادة التي منحتها حكومة “فيليب كويار” Philipp Couillard للاطباء المتخصصين وذهبوا الى حد المطالبة بإلغائها.

وقال مجلس ادارة جمعية الاطباء الكيبيكيين ان تلك الزيادة غير مقبولة في الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع التمريض والمشرفون على الخدمة الامرّين في نظام الرعاية الصحية وفي الوقت الذي يعاني فيه المرضى من نقص الخدمات بسبب الاقتطاعات الكبرى التي سُجلت خلال السنوات الماضية واحتكار السلطة بيد وزير الصحة.

واوضح مجلس ادارة جمعية الاطباء الكيبيكيين لدعم النظام الصحي العام اعضاءه عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك للتوقيع على الرسالة التي تم نشرها ومشاركتها مع الاعضاء الآخرين.

وقالت الجمعية ان الشيء الوحيد المحصن امام الاقتطاعات هي اجور الاطباء وخلافاً لتصريحات رئيس الوزراء “فيليب كويار” فإن الاطباء الذين وقّعوا على الرسالة يعتبرون ان هناك وسيلة لإعادة توزيع الموارد في نظام الرعاية الصحية في كيبيك لدعم صحة الشعب والرد على احتياجات المرضى دون دفع العاملين الى اقصى حدود طاقاتهم وقدراتهم.

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