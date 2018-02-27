طيران الإمارات يستأنف رحلاته لتونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت شركة الطيران الوطنية الإماراتية "طيران الإمارات"، استئناف رحلاتها اليومية بين دبي وتونس اعتبارا من ال 25 من شهر اذار مارس المقبل.

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وأوضح متحدث رسمي باسم طيران الإمارات، في بيان صحافي، أنه سيتم تسيير الرحلات بطائرات من طراز بوينغ بتقسيم الدرجات الثلاث،

وكانت شركة طيران الإمارات، أوقفت رحلاتها من دبي إلى تونس، بناء على تعليمات السلطات التونسية، منذ ديسمبر 2017.

وقررت السلطات التونسية في نهاية ديسمبر 2017، منع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية ردا على منع الشركة التونسيات من ركوب طائراتها، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور.

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