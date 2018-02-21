"فنزويلا" تبدأ بيع عملتها الافتراضية المدعومة بالنفط

أخبار الآن| كاراكاس- فنزويلا (أ ف ب)



أطلقت فنزويلا رسميا عملتها المدعومة بالنفط "البترو" الثلاثاء في استدراج عروض غير تقليدية لمحاولة الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها، وعرضت حكومة كراكاس اليسارية حوالي 38 وحدة من اولى عملة افتراضية تدعمها دولة في العالم في عملية بيع خاصة، ويفترض ان تستمر العملية حتى 19 آذار/مارس. وفي 20 آذار/مارس سيجري العرض العام لبيع 44 مليون اخرى وستحتفظ الدولة الفنزويلية بالباقي اي 17,6 مليون بترو.

واعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان فنزويلا تلقت "نوايا شراء" بقيمة 735 مليون دولار في الساعات العشرين الاولى لاطلاق عملتها الافترضية "البترو"، وقال مادورو في مؤتمر صحافي "حصلنا على نوايا شراء لمبلغ (...) 735 مليون دولار. انه بين ايدينا بعملة البترو. البداية جيدة".



وجاء تعليق الرئيس الفنزويلي على اطلاق عملية البيع المسبقة الخاصة ل38,4 مليون بترو من اصل اصدار تبلغ قيمته الكاملة مئة مليون بترو. وكانت فنزويلا قررت اطلاق عملتها الافتراضية بسبب مشاكل نقص السيولة التي تفاقمت مع فرض عقوبات مالية عليها من قبل الولايات المتحدة المعادية لسياسة مادورو الاشتراكية.



وقال مادورو ان "البترو يعزز استقلالنا وسيادتنا الاقتصادية وسيسمح لنا بمكافحة طمع القوى الاجنبية التي تحاول خنف العائلات الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا"، وتمنع واشنطن مواطنيها وشركاتها كم شراء سندات الدين لفنزويلا ومجموعتها النفطية الحكومية، ونجمت الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تشهدها فنزويلا الى حد كبير عن انهيار اسعار النفط الذي يؤمن لها 96 بالمئة من وارداتها، وكان "السعر المرجعي لبيع البترو" حدد بستين دولارا لكنه قابل للتبدلات.

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