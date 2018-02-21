بتكوين تقفز 100 بالمئة بعد "أسوأ سقوط" لها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)



سَجلت عملة البتكوين أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع يوم امس الثلاثاء وقفزت نحو 100 في المئة بعد ان هوت الى أدنى مستوى لها هذا العام عند 5920 دولارا في أوائل شهر شباط فبرايرالجاري، وتـُواصل بيتكوين التعافي بعد أن خففت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها من العملات الرقمية، بعد أسابيع من دراستها وقف تداول تلك العملات.

وفي بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج صعدت بتكوين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 11722.58 دولار أثناء التداول اليوم قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها إلى 11669.38 دولار في أواخر التعاملات.



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