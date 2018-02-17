أولمبياد "بيونغ تشانغ" يكبد كوريا الجنوبية خسارة هائلة

أخبار الآن |بيونغ تشانغ - كوريا الجنوبية - (وكالات)



أكد خبير اقتصادي أن كوريا الجنوبية ستخسرُ أكثر من 10 ملياراتِ دولار، جراءَ تكاليفِ تنظيمِ دورةِ الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في "بيونغ تشانغ"، وقال الخبير إن كوريا الجنوبية أنفقت 13 مليارِ دولار، وستحصلُ على عوائد تقدرُ بمليارينِ وخمسمئةِ مليونِ دولار منوها الى ان التبرير الوحيد لهذا الإنفاق السيء هو إذا كانت الدورة ستروج للسياحة والتجارة والاستثمار الخارجي في المستقبل..



وأكد الخبير الاقتصادي، "آندرو زمباليست"، أثناء ظهوره ضيفا على قناة "سي أن بي سي" الناقلة للألعاب، أن كوريا الجنوبية ستخسر أكثر من 10 مليارات دولار، بعد حساب التكاليف والعوائد لتنظيم الدورة، ووفقا لموقع "ياهو سبورتس"، نفى زمباليست أن يكون هناك دليل على إمكانية أن تقدر الدورة على فعل ذلك، ورغم الخسارة الكبيرة، لن تكون دورة "بيونغ تشانغ" بسوء دورة ألعاب سوتشي في روسيا عام 2014، التي أعلنت تكاليف وصلت إلى 51 مليار دولار.

اقرأ أيضا:

إحتجاجات في كوريا الجنوبية على "أولمبياد كيم جونغ أون"

