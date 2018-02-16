عملة بتكوين تقفز فوق حاجز 10 آلاف دولار

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

صعدت عملة بتكوين فوق مستوى 10 آلاف دولار، الخميس، للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين، مع عودة المستثمرين إلى شراء العملة الرقمية الأشهر في العالم بعد أن هوت بنسبة 70% من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلت في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وقفزت بتكوين في تعاملات بورصة بتستامب، التي مقرها لوكسمبورغ، إلى 10149 دولاراً بحلول الساعة 18.10 بتوقيت غرينتش، مرتفعة حوالي 7% عن مستواها في بداية الجلسة.

وبدأت العملات الرقمية التقاط أنفساها خلال التعاملات الماضية، متعافية من أسوأ موجة خسائر تعرضت لها خلال عدة أشهر.

وخلال الأيام الأربعة الماضية حققت العملات الرقمية مكاسب إجمالية بلغت نحو 56 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14.12 في المئة بعدما قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية من نحو 396.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 452.6 مليار دولار في تعاملات الأربعاء. وجاءت عملة «ليتكوين» في مقدمة العملات الرابحة بعدما صعدت بنسبة 41.49 في المئة، مرتفعة من مستوى 147 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 208 دولارات في تعاملات أمس الأول.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 8.1 مليارات دولار إلى مستوى 11.4 مليار دولار في تعاملات أمس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 40.47 في المئة بعدما أضافت نحو 3.3 مليارات دولار.

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