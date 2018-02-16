بيتكوين تحقق مكاسب وتصعد فوق 10 آلاف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

ارتفعت عملة بيتكوين الافتراضية إلى مستويات تقترب من 10 آلاف دولار مسجلة 9.7 ألف دولار الخميس، طبقا لأسعار منصة كوين ماركت كاب، بزيادة 6.2% عن أسعار الأول من أمس، وهى المعدلات التى يصل إليها بيتكوين لأول مرة منذ حوالي 10 أيام.

خلال الأيام القليلة الماضية، عانت العملة الإلكترونية الأشهر بيتكوين من صدمة سعرية حادة بلغت 000 6 دولار قبل أن تنتعش مرة أخرى، ولكن ببطء أكثر مما كانت عليه في الماضي.

ما أثار مخاوف أغلب دول العالم التي أعلنت تحذيرها للمستثمرين من تداول العملة الافتراضية، باستثناء ألمانيا التي سمحت بتداولها رسميا بهدف تحصيل الضرائب عن تلك المعاملات، كما يتم تداولها أيضا فى بورصة شيكاغو الأمريكية.

عملة بيتكوين تصدرت العملات التي حققت مكاسب قياسية، بعدما ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع بنحو 23.8% رابحة نحو 1944 دولارا، وارتفع سعر العملة من نحو 8156 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 10100 دولار في تعاملات صباح الجمعة.

كما صعدت "بيتكوين كاش" بنسبة 23.34% رابحة نحو 286 دولارا، بعدما ارتفعت من نحو 1225 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1511 دولارا.

مكاسب البيتكوين ومنافسيه في عالم العملات الرقمية جاءت بدعم من تلاشى الحديث عن شروط التداول الاكثر صرامة والحظر كما حدث في الدورات الأخيرة. وقد أدت عمليات القمع على التبادلات للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية والصين لظروف التداول لزيادة المخاوف حول مستقبل التداول فى هذا النوع من العملات، وجميع منافسي بيتكوين عانوا من مصير مماثل.

ولكن في الدورات الأخيرة، بدأ تأثير الفائدة التنظيمية المتجددة في العملات الخفية تتلاشى. وارتفعت جميع العملات الرقمية بعد ان قال البنك المركزي الاوروبي انه غير مهتم بتنظيم بيتكوين. مشيرا إلى أن اليورو يدعمه البنك المركزي الاوروبي ، فيما يدعم الدولار الاحتياطي الفيدرالي.

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