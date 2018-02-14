دبي تنشء أول شركة تحصل على رخصة للعملات الافتراضية

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حصلت شركة ريغال - Regal RA DMCC- بإمارة دبي في مركز دبي للسلع المتعددة على أول رخصة للعملات الافتراضية بحسب مركز دبي للسلع المتعددة، وستقدم الشركة خدمات تخزين عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم وباقي العملات الرقمية الأخرى في خزائن في مقر مركز دبي للسلع المتعددة في برج ألماس في دبي بحسب بيان رسمي، وكانت الشركة قد بدأت بتخزين الذهب في دبي سنة 2016.



كيف تخزن عملة افتراضية؟ يشير البيان إلى أن عملية الشركة تتضمن تولي كتل توثيق للعملة تكون غير متصلة بالإنترنت بالاعتماد على قاعدة بيانات بلوك تشين خاصة بالعملة، ليتم بعدها طباعة "المفتاح" في محفظة مؤمنة خاصة يتم تخزينها في خزنة الشركة في مركز دبي للسلع المتعددة، ويمكن للمستثمرين شراء المزيد من العملات أو بيعها حسب الرغبة.

ويقول تايلر جالجر المدير التنفيذي في ريجال أسيت إن المستثمرين بالعملات الافتراضية يتخوفون من تخزينها بالمحافظ الرقمية ومنصات التداول خوفا من عمليات الاختراق وانتحال الشخصية وفيروسات الاختراق، ويتابع بالقول:" قمنا بتطوير ما نرى أنه الطريقة الأولى في الأمان للاستثمار في بيتكوين وإيثريوم والعملات الأخرى".



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