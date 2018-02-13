فتح الباب أمام السعوديات للعمل في وظيفة محقق للمرة الأولى

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية - (أ ف ب)

أعلن مكتب النائب العام السعودي أنه سيعين نساء في وظيفة محقق، للمرة الأولى في ظل سعي المملكة إلى تعزيز عمل المرأة.

وأفاد المكتب في بيان نقلته وزارة الاعلام أن الوظائف الشاغرة متاحة للمرأة كموظفة في النيابة العامة، برتبة ضابط تحقيق.

وكانت دائرة الجوازات أعلنت مؤخرا أنها تلقت 107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة شاغرة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر العام الماضي مرسوما يقضي بالسماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل في خطوة تاريخية من شأنها أن تسفر عن انضمام نساء الى القوى العاملة في المملكة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ 32 عاما أطلق حملة اصلاحات في المملكة تحت مسمى رؤية 2023.

وبالاضافة الى رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، سمح بفتح دور السينما إضافة إلى المشاركة في سلسلة من النشاطات الترفيهية والرياضية.

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