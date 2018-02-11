سيناتور ديمقراطي يطالب بالتحقيق في بيع منزل لترامب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

طلب عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي رون وايدن من وزارة الخزانة تسليم السجلات المتعلقة ببيع الرئيس دونالد ترامب عقاراً في منطقة بالم بيتش في فلوريدا، والذي اشتراه بـ 41 مليون دولار ثم باعه لشخص روسي بمبلغ 95 مليون دولار بعد أربع سنوات فقط.

وقال عضو مجلس الشيوخ ان من الضرورى ان يتبع الكونغرس المال ويجرى تحقيقا شاملا فى اى امكانية محتملة لغسل الاموال او التعاملات المالية غير المشروعة بين الرئيس وشركائه وروسيا".

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد بيع منزل له بفلوريدا لشخص روسي مقابل نحو 100 مليون دولار. وأكد صفقة البيع الرئيس الجمهوري بنفسه في مقابلة حول الأوضاع الاقتصادية الخاصة به، لقناة "سي إن بي سي" وتبلغ مساحة المنزل نحو سبعة آلاف متر مربع وكان قد باعه رجل اعمال لترامب مقابل 41مليون دولار عام 2004.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد بيع منزل له بفلوريدا لشخص روسي مقابل نحو 100 مليون دولار. وأكد صفقة البيع الرئيس الجمهوري بنفسه في مقابلة حول الأوضاع الاقتصادية الخاصة به، لقناة "سي إن بي سي" وتبلغ مساحة المنزل نحو سبعة آلاف متر مربع وكان قد باعه رجل اعمال لترامب مقابل 41مليون دولار عام 2004.

وأكدت صحيفة "ماي بالم بيتش بوست" المحلية، أن جميع سكان المنطقة يعلمون بأمر بيع الرئيس ترامب للمنزل الساحلي الواقع على بعد 6.4 كلم شمالي النادي الذي يمتلكه ترامب (مار ألاجو) في بالم بيتش (فلوريدا)، مقابل 100 مليون دولار.

وأكد صفقة البيع الرئيس الجمهوري بنفسه في مقابلة حول الأوضاع الاقتصادية الخاصة به، لقناة "سي إن بي سي" الوطنية، وصرح ترامب "بعت منزلاً في بالم بيتش مقابل حوالي 100 مليون".

وتبلغ مساحة المنزل 7.442 متر مربع وكان قد باعه رجل الأعمال آبي جوسمان لترامب مقابل 41.3 مليون دولار عام 2004.

يذكر أنه قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أعلنت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه) أن روسيا نفذت هجمات سيبرانية في البلاد لمساعدة ترامب على الفوز بسباق البيت الأبيض.

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