44% من معاملات البتكوين مشبوهة وغير شرعية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (ماهر أبولبدة)

تتعرض البتكوين والعملات المشفرة الأخرى لتدقيق ٍ عالمي متزايد وسط تقلبات حادة في أسعارها. إذ كشفت تحقيقات جديدة أن أكثر من 44 % من المعاملات الرقمية كانت مشبوهة وغير شرعية اذ تم إستخدامها من قِبل تجار المخدرات ولتجارة الأسلحة وأكثر من ذلك.

وجدت دراسة استرالية أن قرابة نصف المعاملات بالعملة الافتراضية كانت تمول انشطة اجرامية وغير مشروعة ومشبوهة وأن العمليات المالية والتحويلات التي جرت بالبتكوين وكانت مشبوهة وغير شرعية وصلت لما يقارب ال 44% وأكثر.



وقالت دراسة حديثة أن العملة الافتراضية تستحق سمعتها السيئة كواحدة من ابرز وسائل المعاملات المالية غير القانونية.

واستند الخبراء في بحثهم الى دراسة بيانات معاملات مالية تاريخية بعملة بتكوين.

وتوصل الخبراء أيضا إلى أن نحو 72 مليار دولار من الأنشطة غير القانونية سنويا تنطوي على استخدام بتكوين، وهو ما يقترب من حجم أسواق المخدرات في الولايات المتحدة واوروبا.

ومن المفارقة أن تقريرا سابقا لموقع "بيزنس إنسايدر" أشار إلى أن عملة بتكوين فقدت 72 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2018، معتبرا تشابه الرقمين صدفة غريبة.

ويرى الباحثون أنه في حين أن لدى العملات الافتراضية فوائد محتملة تتضمن تسويات مالية أسرع وأكثر كفاءة فإن المخاوف التنظيمية تتركز بشأن استخدامها في التجارة غير القانونية (المخدرات، السرقة ، المواد الإباحية، وحتى القتلة المأجورين) وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتجنب ضوابط رأس المال .

ويقر الباحثون في دراستهم بالحاجة إلى مزيد من البحوث بشأن علاقة العملة الرقمية في تمويل نمو السوق السوداء، لكنهم يقولون إنها قد تكون ببساطة طريقة دفع مختلفة للجرائم القديمة ذاتها.

ونتائج هذه الدراسة ليست حتمية بأي شكل كان، فرغم أنه يبدو واضحا أن جزءا كبيرا من المعاملات المالية بالعملة الرقمية تتعلق بأنشطة غير قانونية لكن بحوثا سابقة تتعارض مع بعض هذه النتائج.

ومعنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي

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