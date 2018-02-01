رقم قياسي للسياحة في اسبانيا رغم الاضطراب في كاتالونيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أظهرت بيانات رسمية أن اسبانيا حققت في 2017 رقما قياسيا في عدد السياح الأجانب للعام الخامس على التوالي بالرغم من تدني عدد زوار منطقة كاتالونيا نهاية العام الماضي.



وارتفع عدد السياح بنسبة 8,6% ليصل إلى 81,8 مليون نصفهم من بريطانيا والمانيا وفرنسا، وفق احصاءات معهد "اي ان اي" الوطني للاحصاء التي توافقت مع الارقام الرسمية.

وهذا يجعل اسبانيا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد السياح بعد فرنسا، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز الثالث.



ولم تنشر فرنسا حتى اللحظة أرقامها النهائية لعام 2017، لكن تقديرات وزارة الخارجية تشير إلى أن البلاد استقبلت 89 سائحا أجنبيا.



وتشكل السياحة في اسبانيا نسبة 10% من حجم الاقتصاد، وساهمت المخاوف الأمنية التي تحيط ببلدان أخرى مثل مصر وتركيا في زيادة السياح الذين يقصدون مدنها وشواطئها.



ويتصدر البريطانيون سياح اسبانيا وهم يشكلون 18,8 مليون زائر من العدد الإجمالي يليهم الالمان الذين يشكلون 11,9 مليون وفرنسا 11,2 مليون.



وحافظت كاتالونيا على المركز الأول من بين المناطق الاسبانية كمقصد للسياح بـ 19 مليون زائر أجنبي، بالرغم من الغموض السياسي هناك الذي بدأ مع اجراء استفتاء محظور حول الاستقلال في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اضافة الى هجمات المتطرفين التي استهدفت برشلونة ومنتجعا بحريا بالقرب منها، أدى الى مقتل 16 شخصا في آب/اغسطس.



لكن الارقام التي نشرتها المنطقة اظهرت زيادة طفيفة فقط تبلغ 5,5% عن المعدل الوطني العام.



وفي اشارة الى ان الاضطراب في كاتالونيا قد يبقي على السياح بعيدا عنها، هبط عدد الزوار الاجانب في كانون الاول/ديسمبر بنسبة 13,9% بالمقارنة مع نفس الشهر عام 2016.



أما منطقة الاندلس الجنوبية التي تضم ملقة وكوستا دل سول والمشهورة بانها مقصد للبريطانيين، فقد استقبلت 11,5 مليون شخص العام الماضي بزيادة 8,8% عن عام 2016.

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