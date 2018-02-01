أكبر خسائر شهرية لعملة بيتكوين تصل إلى 44 مليار دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

أوردت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية أن عملة بيتكوين الرقمية تراجعت إلى المستوى الشهري الأسوأ لها منذ فبراير 2014 هذا الأسبوع، مع تشديد المنظمين الأمريكيين إجراءات التدقيق للعملة، بينما أعلنت شركة فيسبوك حظر الإعلانات المرتبطة بها.

واصلت العملات الرقمية الإلكترونية موجة الخسائر العنيفة التي بدأت مطلع العام الجاري، فاقدة نحو 35 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية.

ومنذ أعلى صعود سجلته العملات الإلكترونية في الثلث الأخير من شهر ديسمبر الماضي ، فقدت العملات الرقمية الإلكترونية نحو 227 مليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة تراجع تقدر بنحو 31.88% بعدما هوت من مستوى 712 مليار دولار في نهاية تعاملات 22 ديسمبر الماضي إلى نحو 485 مليار دولار في الوقت الحالي.

الخسائر العنيفة التي طالت العملات الرقمية تصدرتها خسائر العملة الأكثر قوة وانتشارا بيتكوين التي تكبدت نحو 44 مليار دولار الشهر الأول من العام الجاري.

العملة هوت دون مستوى 10 آلاف دولار خلال الساعات الماضية.

وهبطت قيمة عملة بيتكوين بأكثر من 5.4% لتتراجع إلى مستوى 9543 دولارا في الوقت الحالي بقيمة سوقية تبلغ نحو 162.419 مليار دولار.

خسائر بيتكوين لم تكن في جلسات البورصات فقط ، فوفق صحيفة صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن شركة فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

أعلنت حظر الإعلانات المروجة كافة للعملات الالكترونية على شبكاتها الاجتماعية، وحذرت من أن تلك العملات غالبًا ما ترتبط بممارسات ترويجية مضللة وعلى رأسها بيتكوين.

وأدرجت الشركة هذا البند في سياساتها الإعلانية لتحديث قائمة المحتوى المحظور على فيسبوك ، من أجل أن يستمر الناس على حد قولها في اكتشاف ومعرفة منتجات.

جديدة عبر إعلاناتها دون الخوف من الاحتيال أو الخداع.

وتعهد فيسبوك بأن يعاود النظر في هذا النوع من الإعلانات عندما تتعلم أن ترصد الدعاية المضللة والخادعة بشكل أفضل.

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