الأسواق العالمية تترقب آثار "أزمة هواوي": اللهيب قد يشتعل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- التجار يعيشون مخاوف إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب اعتقال المديرة المالية لشركة "هواوي" مونغ وانزهو.

- الأسواق الآسيوية واجهت تراجعاً كبيراً مع خسائر سجل هانغ سنغ في هونغ كونغ.

- مسألة اعتقال وانزهو ستشعل لهيب الاستياء بين الصين والولايات المتحدة.

إليكم التفاصيل:

واصلت أسواق الأسهم العالمية عمليات البيع التي بدأت يوم الثلاثاء، وسط مخاوف التجار بسبب استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً بعد صدور تقارير عن اعتقال منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي، عملاقة الاتصالات الصينية، في كندا بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية.

ويرى المحللون أنّ "مسألة الاعتقال ستشعل لهيب الاستياء بين الصين والولايات المتحدة، على الرغم من تأكيد الهدنة بين الطرفين نهاية الأسبوع الماضي". ومع ذلك، تشير تقارير CNBC إلى أن 80% من التحركات في أسواق الأسهم الأمريكية هي خوارزمية ولا يتم توجيهها تحديداً بحسب مخاوف المستثمرين، حتى عندما تكون العلاقات العالمية متوترة.

وكانت الأسواق الآسيوية منخفضة على نطاق واسع حيث واجه سجل هانغ سنغ في هونغ كونغ أكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 2.71% الساعة 13:40 بعد الظهر بتوقيت هونغ كونغ. كذلك، تراجع مؤشر Nikkei 225 الياباني أيضاً بنسبة 2.44% في وقت مبكر من بعد الظهر. وانخفض مؤشر شنتشن المركب بنسبة 2.07%، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.63%.

حتى مؤشر ASX 200 الأسترالي الذي يكون في كثير من الأحيان غير متأثر بالتراجعات بسبب موقعه الجغرافي، انخفض بنسبة 0.19%. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت، اليوم الخميس، بعد أن أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء لمدة يوم حداد على الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

ويتطلع التجار الآن إلى صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي سيتم الإعلان عنها غداً كمقياس للاستقرار الاقتصادي في البلاد، كما أنهم يترقبون أي تلميحات بشأن ما إذا كان اقتصاد البلاد قد بدأ يفقد قوته في مواجهة التوترات التجارية العالمية.

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