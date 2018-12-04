فرنسا تعلق زيادة الضرائب على الوقود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، تعليق رفع ضرائب الوقود لنحو ستة أشهر.

وخلال مؤتمر صحافي دعا رئيس الوزراء إلى وقف التظاهرات والجلوس إلى طاولة الحوار.

-نقلت مصادر حكومية فرنسية مؤخراً ان فرنسا تعتزم تعليق زيادة الضرائب على الوقود وذلك لوقف الاحتجاجات التي اشتعلت مؤخراً في باريس

-فرض ايمانويل ماكرون مؤخراً الضرائب على الوقود بهدف محاربة تغيير المناخ ولإقناع السائقين الفرنسيين استخدام وسائل أخرى أقل تلوثاً.

-بدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في السابع عشر من شهر نوفمبر ومثلت تحدياً هائلاً امام شعبية الرئيس الفرنسي التي تراجعت مؤخراً

-افتعل المحتجون الكثير من الأعمال التخريبية في أرقي احياء باريس وأحرقوا السيارات ونهبوا المتاجر وحطوا المقاهي

-ضمت حركة السترات الصفراء أطيافاً من الفرنسيين من مختلف الاعمار والمهن والمناطق

-وسميت بهذا الاسم لخروج المحتجون الى الشوارع مرتدين الستر الصفراء التي يستخدمها الساقين للرؤية الليلة

-قامت الأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا بتقديم عدة مقترحات لحل الأزمة التي وضعت البلاد في مأزق

-وكانت أبرز مقترحات المعارضة لحل الأزمة، تراجع الحكومة عن قرار زيادة ضرائب الوقود، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في بداية يناير المقبل.

-بينما دعا زعيم الجمهوريين، لوران فوكييه، إلى منح الكلمة إلى "الشعب"، مضيفا أنه يقترح إجراء استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون.