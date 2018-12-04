روحاني يلوح بعرقلة تصدير النفط من الخليج

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

لوح الرئيس الايراني حسن روحاني بمنع تصدير النفط من الخليج الى الاسواق العالمية إذا لم تتمكن بلاده من تصدير نفطها. جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون الايراني, قال فيها إنه ينبغي للولايات المتحدة الأمريكية أن تعلم أنه إذا لم تستطع إيران تصدير النفط فلن يكون بوسع أي بلد آخر تصديره من الخليج.

و يقول مسؤولون أمريكيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماما في مسعى لكبح برنامج طهران الصاورخي ونفوذها الإقليمي. تأتي تصريحات روحاني في وقت يبحث فيه مجلس الأمن الدولي باجتماع مغلق دعت غليه فرنسا وبريطانيا عواقب إقدام إيران على إختبار صاروخ بالستي متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكر دبلوماسيون غربيون. و كانت الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن التجربة الصاروخية الإيرانية التي جرت السبت الماضي إنتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015 والذي إنسحبت منه واشنطن

اقرأ المزيد:

توقيع اتفاقية تبادل حر جديدة بين أمريكا وكندا والمكسيك