"البندقية" تفرض رسوماً مالية على السائحين

أخبار الآن| روما - إيطاليا - (وكالات)

فرضت إيطاليا رسوماً على دخول السياح الأجانب إلى مدينة البندقية، التي تعتبر مقصد ملايين الزوار حول العالم، وذلك اعتباراً من بداية العام الجديد.

ونصَّت موازنة إيطاليا لعام 2019، التي صدَّق عليها البرلمان، على أن بلدية البندقية (شمال شرق) ستأخذ من السياح الأجانب رسم دخول بقيمة 2.5 يورو في المواسم منخفضة الحركة السياحية، وبين 5 و10 يوروات في المواسم التي تشهد زخماً سياحياً.

وفرضُ رسوم على دخول السياح المدينة الإيطالية يأتي تلبيةً لطلب من بلدية البندقية، وستضاف إلى تذاكر الحافلات والطائرات والقطارات والسفن.

جدير بالذكر أن البندقية تعدّ ثالث أشهر مدينة إيطالية بعد العاصمة روما ومدينة ميلانو، وتستقبل نحو 19 مليون سائح سنوياً، حسب الإحصاءات الرسمية.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت البندقية احتجاجات شعبية، بسبب كثافة عدد السياح؛ وهو ما دفع الحكومة -على ما يبدو- لاتخاذ هذا الإجراء.

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تدرس فرض ضريبة على دخول المساجد.. لماذا؟



