ترامب يدرس حظر مبيعات هواوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي لحظر استخدام منتجات هواوي وزد. تي. إي في الشركات الأميركية.

وتوقعت مصادر لوكالة رويترز أن يُصدر الرئيس ترامب الأمر التنفيذي في العام الجديد ، وسيتضمن إعلان حالة طوارئ وطنية لحظر معدات الشركتين الصينيتين، في ما سيعد أحدث خطوة تتخذها واشنطن في هذا الشأن.

وتقول الولايات المتحدة إن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، ويمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.​

وكشفت مصادر في قطاع الاتصالات والإدارة الأميركية أن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول كانون الثاني/ يناير وسيوجه وزارة التجارة بمنع الشركات من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.

وقال مصدر إنه على الرغم من استبعاد ورود اسم هواوي أو زد. تي. إي في الأمر التنفيذي، فمن المتوقع أن يفسره المسؤولون في وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان.

ويفعل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.

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