السعودية تتصدر موردي النفط الخام إلى الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت واردات الصين من الخام السعودي لأكثر من 1.596 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتتصدر المملكة قائمة أكبر موردي الخام إلى الصين. وكانت بيانات الجمارك الصينية قد أظهرت أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال سجلت مستوى قياسيا في نوفمبر تشرين الثاني مع توجه التجار لشراء الوقود في ظل زيادة استهلاك الأسر والشركات لأغراض التدفئة في أشهر الشتاء الشديدة البرودة.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الإثنين أن روسيا جاءت في المرتبة الثانية، بتوريد 1.593 مليون برميل يوميا من الخام إلى الصين في الشهر الماضي. ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال 5.99 مليون طن في نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 48.5 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي. وتسعى الصين لتحويل مناطق في البلاد لاستخدام الغاز في التدفئة بدلا من الفحم سعيا لتطهير البيئة.

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