وزير النفط العراقي يتوقع تحسن الأسعار العام المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إنه يتوقع "تحسن" أسعار النفط بداية العام المقبل، مع تطبيق قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته "أوبك" في وقت سابق هذا الشهر.



كانت "أوبك" ومنتجو نفط آخرون خارجها من بينهم روسيا، اتفقوا هذا الشهر على خفض الإنتاج إلى مليون ومئتي ألف برميل يوميا، في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار.



وقال الغضبان في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت: "لم يعد هناك مخزون كبير في السوق، وعليه نحن متفائلون بأن هذا الانحدار السريع (للأسعار) سوف يتوقف".

وأشار إلى أن القرارات التي اتخذتها "أوبك" والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة في كانون الأول/ديسمبر الجاري "سوف تأخذ مفعولها في السنة المقبلة، وسوف تؤثر إيجابا في إيقاف هذا الانحدار".

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