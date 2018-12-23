بكين وواشنطن تحرزان تقدماً بالميزان التجاري والملكية الفكرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أحرزت الصين والولايات المتحدة تقدماً في ما يتعلّق بالميزان التجاري وحقوق الملكية الفكرية إثر اتصال بين نائبي وزيري التجارة في البلدين، وذلك حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه البَلَدَان حربا تجارية تضر باقتصادهما، غير أن العلاقات بينهما شهدت تحسّنا بعد توصّل الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري لاتفاق على هدنة لمدة تسعين يوما.

وفي بيان مقتضب أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب وزير التجارة الصيني ونظيره الأميركي أجريا في 21 كانون الأول/ديسمبر محادثة هاتفية "وتبادلا الآراء حول مسائل مثل الميزان التجاري وتعزيز حماية الملكية الفكرية وحققا تقدما جديدا".

وهي المحادثة الهاتفية الثانية التي تعلنها وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع، بعدما أعلنت الأربعاء أن بكين وواشنطن بحثتا "مسائل اقتصادية وتجارية".

والأحد، أعلن البرلمان الصيني أنه يناقش قانونا جديدا حول الاستثمارات الأجنبية في البلاد سيحول دون إجبار الشركات على نقل التكنولوجيا وسيمنح الشركات الأجنبية الامتيازات نفسها التي تتمتّع بها الشركات الصينية.

ولطالما اشتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من فرض الصين عوائق على الشركات الأجنبية، وتفشي سرقة الملكية الفكرية فيها.

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