ليبيا تعيد فتح حقل الشرارة النفطي بعد اغلاق لاسبوعين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعادت حكومة الوفاق الليبية فتح حقل الشرارة النفطي بعد زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للحقل الواقع بمدينة أوباري جنوب البلاد.

و أوضحت حكومة الوفاق في بيان أنه سيتم إستئناف ضخّ النفط من حقل الشرارة خلال يومين, لتعود ليبيا إلى المعدلات الطبيعية للإنتاج الذي ارتفع خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من مليون برميل يوميا.

ووصل السراج إلى مدينة أوباري حيث التقى بممثلين عن الحراك الشعبي وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة، واستمع لمطالبهم، متعهدا بتوفير احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات في الجنوب وتأمين حدوده.

وأغلق محتجون ضمن حراك يسمى "غضب فزان" حقل الشرارة النفطي الأكبر في ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي، للتنديد بعدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، وتجاهل توفير متطلباتهم الأساسية، لكن المؤسسة الوطنية للنفط، اتهمت جماعات مسلحة وصفتها بـ"الإرهابية"، بالوقوف وراء هذا الإغلاق بهدف تحقيق مصالح خاصة ودعت إلى استبدالها.

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