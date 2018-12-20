دبلن تعزز إجراءاتها تحسباً لبريكست بدون اتفاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عززت السلطات الإيرلندية من إجراءاتها في دبلن، لمواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو احتمال ستكون إيرلندا أبرز ضحاياه إذا تحول واقعاً. وستدخل إيرلندا في حالة إدارة أزمة، إذا بات الخروج بدون اتفاق واقعاً، وهو إجراء يستلزم اعتماد 45 نصاً قانونياً طارئاً، وفق خطّة طوارئ، في حين سيكون له أثر خطير على الاقتصاد الكلي والتجارة وقطاعات عدة.

وبين تقرير خطة الطوارئ العواقب على الدورة التجارية، ووسائل التموين، وفرص العمل، وثقة المستهلكين، وأثره على النفقات، في حال الخروج بدون اتفاق، وستضرر قطاعات الزراعة، والصيد، والطيران، والصيدلة، والكيمياء، والتجارة، في حال تحقق هذا الاحتمال.

ومن بين الإجراءات المتخذة تحسباً لبريكست بدون اتفاق، شراء أراضٍ إضافية، قرب مرفأي دبلن، وروسلار، تخوفاً من ازدحام قد تفرضه الإجراءات الضريبية الجديدة التي ستعتمد. وستزيد إيرلندا من عدد العاملين في وزراتي الزراعة والدخل، وستقرّ التزاماً بالحفاظ على تعاون ضيق مع إيرلندا الشمالية المجاورة، التابعة للمملكة المتحدة. وتعتبر المملكة المتحدة، أبرز شريك اقتصادي لدبلن، داخل الاتحاد الأوروبي.

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