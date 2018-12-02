محمد بن زايد يعلن عن 18.3 مليار درهم لتعزيز الاستقرار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للإمارات أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صرف دفعة جديدة بقيمة 18.3 مليار دولار، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، "بتوجيهات خليفة.. أمرنا اليوم بصرف دفعة جديدة من القروض والمساكن والأراضى السكنية فى أبوظبى بقيمة 18.3 مليار درهم لتعزيز الاستقرار الاجتماعى والحياة الكريمة للمواطنين خلال أيام تعيش فيه دولتنا فرحة يومها الوطنى الـ47 مؤكدين أن سعادة أبناء الوطن أولوية قصوى لقيادتنا الحكيمة".

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقرا دستور مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

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