خبراء: 60 مليون وظيفة تحتاجها المنطقة العربية في 10 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

كشف خبراء اقتصاديون عن حاجة المنطقة العربية إلى عشرات ملايين الوظائف خلال السنوات العشر المقبلة، جاء ذلك خلال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي الأول" الذي اختتم أعماله يوم الاثنين في أبوظبي.

بحسب الخبراء فإن حجم الاقتصاد العربي حالياً يقدر بـ 2.5 تريليون دولار

ومن المتوقع أن يساهم الاقتصاد الرقمي بمضاعفة هذا الرقم بإضافة 3 تريليونات خلال 10 سنوات في حال تم الاستفادة من مفاهيم الاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الاقتصادات العربية الحالية.

بالإضافة إلى رفع متوسط مساهمة الاقتصاد الرقمي فى الناتج العربي لتصل إلى 20%.

الإمارات تتصدر دول المنطقة العربية في الاقتصاد الرقمي بحصة تصل إلى 18% .

المنطقة العربية حسب تقديرات الأمم المتحدة تحتاج إلى توفير 60 مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة، إذا ما نظرنا إلى هذا التحدي وبعض المعطيات الأخرى التي سيتأثر هذا القطاع بها

خاصة أن التكنولوجيات الحديثة ستحل محل 50% من الوظائف التقليدية وهو ما يعني مواجهة تحد كبير لتوفير فرص عمل وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التحولات الرقمية على الساحة العالمية.

واضاف الخبراء ان الاقتصاد الرقمي ينتج خمسة أضعاف الاقتصاد الحالي،

وأن 4% حصة المساهمة الرقمية العربية مقابل 22% في الاقتصادات العالمية.

الدول العربية لديها الإمكانيات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي وجيل يطمح للأفضل لديه غريزة معرفية بالتكنولوجيا، والذي سيمثل مع أقرانه في العالم نحو 75% من القوى العاملة بحلول عام 2025.

من القاهرة عبر الأقمار الصناعية أ.د/ رشاد عبدو أستاذ الأقتصاد في جامعة القاهرة رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

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