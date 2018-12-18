وزير المالية: سياسة السعودية تركز على أولوليات الإنفاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن وكالات التصنيف الإئتماني، أكدت نمو الاقتصاد السعودي وإيجابية النتائج المحققة. وأوضح الجدعان، أن المملكة لا زالت نحافظ على مستوى صحي من الاحتياطات المالية للدولة، لافتاً إلى أنّ الاقتصاد السعودي، تحول من النمو السلبي، إلى النمو الإيجابي عام 2018.

وتوقع الجدعان، انخفاض عجز الميزانية لعام 2018، إلى نحو 136 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار، أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل انخفاضاً بشكل كبير عن عجز الميزانية عام 2017 م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال "يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو (1.030) تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 م نحو (895) مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنة بالعام السابق.

وأشار وزير المالية السعودية إلى أن هذه الأرقام مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3%، والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، موضحاً أن ذلك يعزي ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير، ويهدف إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

وأضاف: "في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام (560) مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019

وأكّد وزير المالية، أن السياسة المالية، تستهدف خلال العام المقبل، وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

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