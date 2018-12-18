ارتفاع الطلب على الوقود مع حتى 2023

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، إن الطلب على الفحم سيرتفع حتى عام 2023 إذ يعوض النمو في الهند ودول آسيوية أخرى التراجع في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، إن من المتوقع ان يرتفع استهلاك الفحم كوقود 0.2 بالمئة سنويا من 5355 مليون طن من مكافئ الفحم في 2018 إلى 5418 مليونا في عام 2023.

ويأتي التقرير بعد أيام من اتفاق نحو 200 دولة على قواعد تنفيذ اتفاق المناخ التاريخي، الذي يهدف إلى تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري للحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الارض هذا القرن عند أقل من درجتين مئويتين.

وقال التقرير :"رغم الاهتمام الإعلامي الكبير بالتخارج من استثمارات الفحم والنأي عنه، اتضح أن الاتجاهات في السوق تقاوم التغيير".

ويظل الفحم ثاني أكبر مصدر أساسي للطاقة في العالم بعد النفط وأكبر مصدر لتوليد الكهرباء.

وذكرت الوكالة أن تحقيق العالم لأهداف المناخ يتطلب العمل أكثر علي تطوير تكنولوجيا جمع وتخزين واستغلال الكربون التي تعمل على استخلاص الغاز وإما تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض أو استخدامه في صناعات أخرى.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "نقول ببساطة...من أجل تحقيق أهداف الاستدامة، لن يكون هناك مستقبل للفحم بدون تكنولوجيا جمع وتخزين واستغلال الكربون".





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