تعرف على الدول الأكثر بؤسا في العالم لعام 2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ما يحدد المستوى الاقتصادي للدول هو ما يعيشه مواطنو هذه الدول من رفاهية وفرص عمل ورخاء ، وسنوياً تنشر التقارير الاقتصادية التي تحدد ترتيب الدول حسب اقتصادها ..وبينما هناك مؤشرات تقيس أفضل مستوى معيشي ، هناك مؤشرات تقيس البؤس المعيشي ، و نشرت وكالة بلومبرج تقريرها السنوي عن الدول الأكثر بؤسا في العالم والذي يشمل 66 دولة لعام 2018 .

محدد المؤشر يعتمد على عاملين أساسيين فقط هما معدلات التضخم والبطالة وأيضًا معدلات الإقراض وإرتفاع الأسعار..

فيما يلي ترتيب الدول حسب وضعها الاقتصادي بالتسلسل العكسي بحيث تحتل الدولة رقم واحد المركز الأسوأ على الإطلاق

صربيا

تحتل صربيا المركز الأخير بين الدول الأكثر بؤسا عالميا لعام 2018 حيث تقدر قيمة البؤس 14.7 نقطة، وكانت تحتل صربيا المركز التاسع بين الدول الأكثر بؤسا في عام 2017 .

البرازيل

تعد البرازيل من الدول الأكثر بؤسا في العالم حيث تحتل المركز الثامن لعام 2018 وتقدر قيمة البؤس حسب المؤشر 15.8 نقطة، في عام 2017 كانت قيمة البؤس للبرازيل تقدر 16.3 نقطة.

إسبانيا

تحتل إسبانيا المركز السابع في ترتيب الدول الأكثر بؤسا في العالم لعام 2018 وتقدر قيمة البؤس 17.3نقطة، كانت قيمة البؤس لإسبانيا في عام 2017 تبلغ 19.2 نقطة.

أوكرانيا

تراجعت أوكرانيا في ترتيب الدول الأكثر بؤسا في العالم حيث كانت تحتل المركز الخامس عالميا في المؤشر لعام 2017 بقيمة بؤس تقدر 23.8 نقطة، وأصبحت تحتل المركز السادس لعام 2018 في الدول الأكثر بؤسا في العالم بقيمة بؤس تبلغ 17.8 نقطة.

تركيا

الدول الأكثر بؤسا في العالم لعام 2018 تحتل تركيا المركز الخامس لعام 2018 بقيمة بؤس تقدر 20.6 نقطة، تحسنت تركيا هذا العام فكانت في عام 2017 تحتل المركز السابع في الدول الأكثر بؤسا بقيمة بؤس تقدر 22.2 نقطة.

مصر

في الشرق الأوسط إحتلت مصر المركز الرابع لعام 2018 في الدول الأكثر بؤسا بقيمة بؤس تقدر 26.4 نقطة، تحسنت مصر مقارنة بالعام الماضي فكانت تحتل المركز الثاني لعام 2017 بقيمة بؤس 41.7 نقطة، علي حسب المؤشرات يتوقع أن ينخفض ترتيب مصر بين الدول الأكثر بؤسا في العالم.

الأرجنتين

تحتل الأرجنتين المركز الثالث لعام 2018 في الدول الأكثر بؤسا بقيمة بؤس تبلغ 27.1 نقطة، حافظت الأرجنتين علي المركز الثالث للعام الثاني.

جنوب إفريقيا

إحتلت جنوب إفريقيا المركز الثاني بعد فنزويلا بعد أن كانت تحتل المركز الرابع في عام 2017، تقدر قيمة البؤس لجنوب إفريقيا 33.1 نقطة.

فنزويلا

حافظت فنزويلا على صدراتها لقائمة الدول الأكثر بؤسا في العالم للعام الرابع علي التوالي بقيمة بؤس متوقعة 1872 نقطة لعام 2018، يشكل التضخم المفرط في فنزويلا واحدا من أكبر الأزمات التي تشهدها الدولة مع هبوط العملة المحلية بشكل حاد، قدّر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في فنزويلا عند 13000%.

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