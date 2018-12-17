ترامب يدعو لخفض معدلات الفوائد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) على عدم رفع معدلات الفوائد في اجتماعاته

وتتوقع الأسواق أن تقوم اللجنة النقدية في المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس يومي للمرة الرابعة هذا العام لحماية الاقتصاد الذي قامت بتعزيزه التخفيضات الضريبية.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفوائد الى ارتفاع كلفة جميع القروض الاستهلاكية والعقارية.

والأهم من ذلك، أن زيادة الفوائد تعزز الدولار، ما يتعارض مع أهداف خفض العجز التجاري لجعل الواردات أرخص، والتصدير أكثر كلفة.

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