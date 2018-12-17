اجتماع متوقع لـ "نيسان" على خلفية قضية غصن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

من المتوقع ان تعقد اليوم شركة السيارات اليابانية "نيسان" اجتماع جمعية عمومية لمساهميها، هو الاول بعد القبض على رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي كارلوس غصن في اليابان بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية.

هذا وذكرت تقارير صحفية ان شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" حثت حليفتها اليابانية "نيسان" على عقد هذا الاجتماع.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن “تيري بولور” نائب الرئيس التنفيذي لشركة رينو وجه رسالة بتاريخ 14 كانون أول/ ديسمبر الحالي إلى “هيروتو سايكاوا” الرئيس التنفيذي لشركة نيسان يطالبه بالدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن رينو تمتلك 44% من أسهم نيسان.

وكتب “بولور” في الخطاب “الاتهام الذي تم توجيهه (إلى غصن) يخلق مخاطر كبيرة بالنسبة لرينو، باعتبارها أكبر مساهم في نيسان، وبالنسبة لاستقرار تحالفنا الصناعي.. نعتقد أن تجمعا للمساهمين سيكون أفضل طريقة لمعالجة هذه الموضوعات بطريقة صريحة وشفافة”.

يذكر أن التوتر بين الشريكتين الحليفتين ظهر منذ القبض على كارلوس غصن في 19 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي حيث أصبح تحالف “رينو نيسان” بدون القائد الذي كان قد نجح في تشكيل هذا التحالف قبل عقود.

وكان تحقيق أولي أجرته شركة “رينو” قد أظهر في الأسبوع الماضي أن الأموال التي حصل عليها غصن من الشركة تتوافق مع القانون الفرنسي.

اقرا ايضا

بالفيديو: سيارة نيسان الـجديدة تقرأ أفكارك وتريحك من القيادة