الصين توافق على خفض رسوم السيارات

أخبار الآن | واشنطن- امريكا (أ ف ب)

وافقت الصين على خفض رسومها على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة , واستئناف شراء حبوب الصويا، بحسب ما أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، مؤكدا بذلك تقارير لقيت ترحيبا لدى المستثمرين.

وقال الوزير الأمريكي لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن خطوات بكين سوف تثبت أن الرئيس دونالد ترامب كان محقا عندما أعلن خلاصة المحادثات التي أجراها أخيرا مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وكان الرئيسان التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بوينوس آيرس في الأول من ديسمبر، حين اتفقا على هدنة تجارية لمدة تسعين يوما إفساحا في المجال أمام التوصل إلى حل للنزاع التجاري المتفاقم، لكن تصريحات الطرفين حول ما تم الاتفاق عليه لم تكن متطابقة.

ولم يعلن روس متى ستخفّض الصين رسومها أو ما إذا كانت واشنطن قد قدّمت عرضا مقابل هذا التخفيض، أو متى قد تستأنف بكين استيراد حبوب الصويا. وفي يوليو قامت الصين بخفض رسوم استيراد السيارات من 25 إلى 15 بالمئة ما شكل دفعا لمصنعي السيارات الأجانب الحريصين على زيادة نسبة المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

لكن فيما تصاعدت الخلافات مع الولايات المتحدة هذا الصيف، ردت بكين بفرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 25 بالمئة ليرتفع إجمالي رسوم الاستيراد إلى 40 بالمئة.

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