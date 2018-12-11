إيران تضيق الخناق على مواطنيها في المعاملات البنكية

أخبار الآن| طهران- ايران (وكالات)

بدأ البنك المركزي الإيراني(CBI) يوم الاثنين رسميًّا بتطبيق سياسته الجديدة للحد من التحويلات المصرفية عبر أجهزة نقاط البيع (POS) وبذلك لا يستطيع الفرد سوى التعامل مع مبلغ معيّن من المال يوميًّا ,عن طريق إرسال أرقام بطاقة الهوية الوطنية إلى البنك.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر في البنك المركزي قوله إنَّه تم التصويت على هذه الخطة الجديدة للبنك المركزي رسميًّا يوم السبت الماضي، وبدأ العمل بتطبيقها يوم الاثنين.

وأضاف المصدر ذاته أنه لن يسمح لأي إيراني أن يقوم بالتبادل المالي والتحويلات البنكية لأكثر من مليار ريال إيراني 10 آلاف دولار تقريبًا.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن السياسة الجديدة للحد من المعاملات المصرفية والبطاقة لتحويل الأموال عن طريق بطاقة الهوية.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من المعاملات النقدية عبر أجهزة نقاط البيع خارج البلاد ومراقبة المعاملات المصرفية.

وبيَّن أن سياسة البنك المركزي الإيراني هي مكافحة غسيل الأموال التي كان لها تأثير عميق على تقلبات العملة الأجنبية، يمكن لكل رقم بطاقة هوية وطنية تحويل مليار ريال إيراني إلى حساب آخر عبر أجهزة الصراف الآلي”.

وفقًا للخبراء، فإن خطة البنك المركزي منعت تدفق رأس المال من البلاد، وبالتالي تم إنهاء شراء العقارات في تركيا وأرمينيا وكندا عبر نقاط البيع (POS) من قبل بعض الشركات الإيرانية.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة ستهدف إلى الضغط على التجار ورجال الأعمال ومراكز الصيرفة التي تقوم بتداول العملات عن طريق فتح حسابات مختلفة واستخدام البطاقات المصرفية.

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